Официальный сайт Ф-1 наградил Албона и Расселла за ужин после Гран-при Монако

Официальный сайт Формулы-1 в рамках юмористических итогов сезона-2025 вручил премию за лучшие извинения дуэту Алекса Албона («Уильямс») и Джорджа Расселла («Мерседес») за инцидент на Гран-при Монако.

Напомним, в Монте-Карло «Уильямс» использовал тактику смены лидерства между Албоном и Карлосом Сайнсом, чтобы создать окно для пит-стопа, что несколько раз подряд сдерживало группу машин позади. Расселл, находившийся в этой группе, в итоге в отчаянии объехал Албона, срезав шикану, за что получил штраф — проезд по пит-лейну.

После гонки пилот «Мерседеса» в шутку заявил, что его бывший напарник по «Уильямсу» должен искупить вину ужином. Как выяснилось, эта встреча действительно состоялась.

«Он заказал самое дорогое блюдо в меню. Это была паста с лобстером», — рассказал позже Албон, отвечая на вопросы, как прошёл ужин.