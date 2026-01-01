Мекис — о Хаджаре в «Ред Булл»: мы рассматриваем это как ещё один старт для него

Руководитель команды «Ред Булл» Лоран Мекис подробно рассказал, чего коллектив ожидает от Исака Хаджара в сезоне-2026, когда французский новичок станет напарником Макса Ферстаппена.

«Мы твёрдо верим не только в природный талант, но и в способность гонщиков развиваться. За эти годы мы видели, как развивались многие чемпионы, делая вещи, которые они не делали в машине несколько гонок назад.

Мы видели это и с Исаком в этом году. Видели, как он делал в машине вещи, которые не делал три гонки назад.

Чтобы ответить на ваш вопрос, мы ожидаем, хотим, чтобы он продолжил идти по этому пути. Не считаем это конечной точкой.

Рассматриваем это как ещё один старт для него, чтобы он продолжал развиваться, продолжал впечатлять нас, удивлять. И вы будете ожидать этого на второй год. Будете ожидать этого на третий год, возможно, и на четвёртый. Так что это немного похоже на совместное путешествие для нас», — приводит слова Мекиса официальный сайт Формулы-1.