Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Мекис — о Хаджаре в «Ред Булл»: мы рассматриваем это как ещё один старт для него

Мекис — о Хаджаре в «Ред Булл»: мы рассматриваем это как ещё один старт для него
Комментарии

Руководитель команды «Ред Булл» Лоран Мекис подробно рассказал, чего коллектив ожидает от Исака Хаджара в сезоне-2026, когда французский новичок станет напарником Макса Ферстаппена.

«Мы твёрдо верим не только в природный талант, но и в способность гонщиков развиваться. За эти годы мы видели, как развивались многие чемпионы, делая вещи, которые они не делали в машине несколько гонок назад.
Мы видели это и с Исаком в этом году. Видели, как он делал в машине вещи, которые не делал три гонки назад.

Чтобы ответить на ваш вопрос, мы ожидаем, хотим, чтобы он продолжил идти по этому пути. Не считаем это конечной точкой.

Рассматриваем это как ещё один старт для него, чтобы он продолжал развиваться, продолжал впечатлять нас, удивлять. И вы будете ожидать этого на второй год. Будете ожидать этого на третий год, возможно, и на четвёртый. Так что это немного похоже на совместное путешествие для нас», — приводит слова Мекиса официальный сайт Формулы-1.

Материалы по теме
Йос Ферстаппен объяснил, почему не вмешивается в работу Мекиса в «Ред Булл»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android