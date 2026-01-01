Официальный сайт Ф-1 наградил Ферстаппена, Расселла и Цуноду за общее фото в Бразилии

Официальный сайт Формулы-1 в рамках юмористических итогов сезона-2025 присвоил премию за лучший эпизод совместных поездок Максу Ферстаппену, Джорджу Расселлу и Юки Цуноде за момент на параде гонщиков перед Гран-при Бразилии.

Во время традиционного парада в Сан-Паулу организаторы вновь устроили хаос, предоставив пилотам маленькие автомобили. У Расселла его транспорт сломался, и ему пришлось просить подвезти его до трассы.

Именно в этот момент к нему на выручку пришли пилоты «Ред Булл». Трое гонщиков уместились в одной маленькой машинке, что привело к созданию одной из самых забавных и запоминающихся фотографий сезона.