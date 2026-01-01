Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Официальный сайт Ф-1 наградил Ферстаппена, Расселла и Цуноду за общее фото в Бразилии

Официальный сайт Ф-1 наградил Ферстаппена, Расселла и Цуноду за общее фото в Бразилии
Комментарии

Официальный сайт Формулы-1 в рамках юмористических итогов сезона-2025 присвоил премию за лучший эпизод совместных поездок Максу Ферстаппену, Джорджу Расселлу и Юки Цуноде за момент на параде гонщиков перед Гран-при Бразилии.

Во время традиционного парада в Сан-Паулу организаторы вновь устроили хаос, предоставив пилотам маленькие автомобили. У Расселла его транспорт сломался, и ему пришлось просить подвезти его до трассы.

Именно в этот момент к нему на выручку пришли пилоты «Ред Булл». Трое гонщиков уместились в одной маленькой машинке, что привело к созданию одной из самых забавных и запоминающихся фотографий сезона.

Фото: Пресс-служба «Ред Булл»

Материалы по теме
Позор Монако, подиум Халка и погоня Ферстаппена. 25 моментов 2025 года в автоспорте
Позор Монако, подиум Халка и погоня Ферстаппена. 25 моментов 2025 года в автоспорте
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android