Берман — о болидах прошлой эры: хочешь, чтобы всё это закончилось, потому что больно

Пилот «Хаас» Оливер Берман рассказал, насколько изматывающими и болезненными были болиды эры граунд-эффекта, и выразил надежду, что в 2026 году с новым регламентом эта проблема уйдёт.

«Да, это как когда болит спина. Это просто скованность. Мне трудно найти удобное положение, особенно во время сна. Это сложно в день после гонки. А иногда даже через два дня после гонки. Когда трасса сложная, как, например, в Мексике, где приходится ездить по бордюрам. И это просто больно. Поэтому действительно считаешь последние 15 кругов, хочешь, чтобы всё закончилось, потому что это очень больно.

Обычно самым сложным моментом являются повороты, которые создают нагрузку. Как правило, на прямых участках можно перевести дух и восстановить концентрацию. Но потом тебя трясёт вверх-вниз и на прямых. На самом деле в гонке нет отдыха. Так что это самая сложная часть. И это ужасно. Надеюсь, что это исчезнет [в 2026 году]», — приводит слова Бермана издание Motorsport Week.