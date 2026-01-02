Скидки
«Спасибо за то, что был отличным напарником и другом». Ферстаппен подарил шлем Пересу

Четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен и его бывший напарник по «Ред Булл» Серхио Перес встретились во время сезона-2025, чтобы обменяться памятными шлемами. Как выяснилось, на своём шлеме голландец оставил тёплую надпись для мексиканца. Об этом стало известно из социальных сетей самого Переса.

Фото: Из личного архива Серхио Переса

На опубликованной фотографии пилоты держат шлем, который Ферстаппен использовал на нескольких Гран-при в 2024 году. На его визоре рукой чемпиона выведено: «Спасибо за то, что был отличным напарником и другом».

В подписи к посту Перес, который провёл 2025 год вне Формулы-1, но готовится к возвращению в 2026-м с новой командой «Кадиллак», написал: «2025-й год пролетел очень быстро. Давайте встретим 2026-й год с размахом».

Напомним, дуэт Ферстаппена и Переса выступал за «Ред Булл» с 2021 по 2024 год, выиграв четыре Кубка конструкторов подряд. После ухода мексиканца в конце 2024-го его место пытались занять Лиам Лоусон и Юки Цунода, но ни один из них не поднялся на подиум и не набрал значительного количества очков.

В 2026-м году Серхио Перес вернётся на стартовую решётку в составе команды «Кадиллак», где его напарником станет финн Валттери Боттас.

