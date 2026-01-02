Виталий Петров опубликовал новогоднее поздравление

Первый российский пилот Формулы-1 Виталий Петров разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поздравил подписчиков с Новым годом.

«Поздравляю с Новым годом! Пусть ваша вера в себя приведёт к ярким победам, а путь к поставленным целям будет полон интересных открытий! Удачи, вдохновения и сил для покорения новых вершин! От всего сердца желаю семейного тепла, уюта, любви и, конечно же, крепкого здоровья! Пусть Новый год каждому из вас принесёт благополучие, душевное спокойствие, новые идеи и большое человеческое счастье», — написал Петров.

Ранее сообщалось, что четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен подарил шлем бывшему напарнику Серхио Пересу.

