«2026 год, что нового?» «Ред Булл» представил логотип перед сезоном-2026

«2026 год, что нового?» «Ред Булл» представил логотип перед сезоном-2026
Комментарии

Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» презентовала обновлённый логотип. Хотя он в целом остался практически без изменений, одним из заметных нововведений стало возвращение белой окантовки вокруг надписи «Ред Булл». Впервые с сезона-2015 команда из Милтон-Кинса снова использовала этот элемент.

«2026 год, что нового?» — говорится в описании к лого.

Фото: Oracle Red Bull Racing

В прошлом сезоне Формулы-1 «Ред Булл» занял третье место в Кубке конструкторов, набрав 451 очко. Трофей завоевал «Макларен».

Ранее обновлённый логотип представили немецкая команда «Мерседес» и гоночный коллектив из США «Хаас».

