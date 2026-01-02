Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Гуаньюй Чжоу завершил сотрудничество с «Феррари» в качестве резервного гонщика

Гуаньюй Чжоу завершил сотрудничество с «Феррари» в качестве резервного гонщика
Комментарии

Команда Формулы-1 «Феррари» выразила благодарность китайцу Гуаньюю Чжоу за его вклад в роли резервного пилота.

«Благодарим Гуаньюя Чжоу за его приверженность и вклад в работу команды в качестве резервного пилота. Желаем ему всего наилучшего в дальнейшем», — говорится в сообщении «Скудерии».

В Формуле-1 сезона-2024 Чжоу выступал за «Кик-Заубер». В общем зачёте пилотов китайский гонщик занял 20-е место, набрав четыре очка. К «Феррари» в качестве резервиста спортсмен присоединился в феврале 2025 года.

Ранее австрийская команда «Ред Булл» представила обновлённый логотип.

Материалы по теме
Фото
«2026 год, что нового?» «Ред Булл» представил логотип перед сезоном-2026

Главные спортивные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android