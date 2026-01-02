Гуаньюй Чжоу завершил сотрудничество с «Феррари» в качестве резервного гонщика

Команда Формулы-1 «Феррари» выразила благодарность китайцу Гуаньюю Чжоу за его вклад в роли резервного пилота.

«Благодарим Гуаньюя Чжоу за его приверженность и вклад в работу команды в качестве резервного пилота. Желаем ему всего наилучшего в дальнейшем», — говорится в сообщении «Скудерии».

В Формуле-1 сезона-2024 Чжоу выступал за «Кик-Заубер». В общем зачёте пилотов китайский гонщик занял 20-е место, набрав четыре очка. К «Феррари» в качестве резервиста спортсмен присоединился в феврале 2025 года.

Ранее австрийская команда «Ред Булл» представила обновлённый логотип.

