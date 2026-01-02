«Его нос слишком большой». Экс-сотрудник «Макларена» – о несостоявшемся переходе Кубицы

Бывший руководитель по коммуникациям «Макларена» Мэтт Бишоп рассказал, что команда отказалась от подписания контракта с Робертом Кубицей в качестве напарника Льюиса Хэмилтона на сезон 2008 из-за внешности поляка. По словам Бишопа, тогдашний исполнительный директор команды Мартин Уитмарш выразил сомнения в кандидатуре Кубицы из-за его носа.

«Помню, как Уитмарш сказал тогда, что одной из проблем Кубицы как возможного пилота «Макларена» на 2008 год было то, что его нос слишком большой. Он так и сказал. Полагаю, он шутил, если честно. Мартин иногда мог так шутить. Он считал, что гонщики должны выглядеть определённым образом. Конечно, он научился этому у Рона Денниса, который всегда был очень придирчив к внешнему виду пилотов. Хотя, справедливости ради, я никогда не слышал, чтобы сам Рон жаловался на нос Роберта», — приводит слова Бишопа PlanetF1 со ссылкой на его выступление в подкасте And Colossally That’s History!

