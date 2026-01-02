Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Его нос слишком большой». Экс-сотрудник «Макларена» – о несостоявшемся переходе Кубицы

«Его нос слишком большой». Экс-сотрудник «Макларена» – о несостоявшемся переходе Кубицы
Комментарии

Бывший руководитель по коммуникациям «Макларена» Мэтт Бишоп рассказал, что команда отказалась от подписания контракта с Робертом Кубицей в качестве напарника Льюиса Хэмилтона на сезон 2008 из-за внешности поляка. По словам Бишопа, тогдашний исполнительный директор команды Мартин Уитмарш выразил сомнения в кандидатуре Кубицы из-за его носа.

«Помню, как Уитмарш сказал тогда, что одной из проблем Кубицы как возможного пилота «Макларена» на 2008 год было то, что его нос слишком большой. Он так и сказал. Полагаю, он шутил, если честно. Мартин иногда мог так шутить. Он считал, что гонщики должны выглядеть определённым образом. Конечно, он научился этому у Рона Денниса, который всегда был очень придирчив к внешнему виду пилотов. Хотя, справедливости ради, я никогда не слышал, чтобы сам Рон жаловался на нос Роберта», — приводит слова Бишопа PlanetF1 со ссылкой на его выступление в подкасте And Colossally That’s History!

Материалы по теме
Рейтинг: 14 лучших гонщиков 2025 года. Решите, кто же круче всех!
Рейтинг
Рейтинг: 14 лучших гонщиков 2025 года. Решите, кто же круче всех!

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android