Швейцарский гонщик показал «Ниву», на которой выступит в «Дакаре»-2026

Комментарии

Швейцарский гонщик Сладьян Мильич, представляющий команду Oasis Rally Team, показал свой автомобиль «Лада Нива» для предстоящего ралли-марафона «Дакар», который пройдёт с 3 по 17 января в Саудовской Аравии.

«Дакар»-2026, и я сейчас быстро покажу вам машину — новую «Лада Нива». Как вы видите, это «Лада Нива» 1996 года, это вторая «Лада Нива», которую мы построили, теперь уже вместе с командой Oasis Rally Team и с Марселем, легендарным гонщиком из Швейцарии, который стоит позади вас. Эта машина принадлежит мне уже пять лет, и примерно два с половиной года назад я начал проект по её переделке в раллийный автомобиль, и теперь мы здесь, на «Дакаре», и выступаем на новой «Ладе Нива», — приводит слова Мильича пресс-служба «Дакара».

