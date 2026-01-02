Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Макс обрёл это». Ральф Шумахер объяснил, чем Ферстаппен стал напоминать Михаэля

«Макс обрёл это». Ральф Шумахер объяснил, чем Ферстаппен стал напоминать Михаэля
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт и аналитик, немец Ральф Шумахер сравнил четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена с Михаэлем Шумахером.

«Макс умеет выжимать невероятную мощь из машины. Мы увидели это на примере Юки Цуноды и Лиама Лоусона. Но это и огромная командная работа.

Макс обрёл то качество, ту способность, ауру, которыми обладал Михаэль – способность объединить команду вокруг себя, возглавить её и вдохновить. Наличие людей, готовых пройти через огонь ради вас, имеет решающее значение. Теперь и у Макса есть что-то от Михаэля», — приводит слова Шумахера F1-Insider.

Материалы по теме
Ральф Шумахер указал, что общего между его братом Михаэлем и Ферстаппеном

Ферстаппен получил награду за наибольшее количество поулов

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android