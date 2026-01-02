«Макс обрёл это». Ральф Шумахер объяснил, чем Ферстаппен стал напоминать Михаэля

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт и аналитик, немец Ральф Шумахер сравнил четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена с Михаэлем Шумахером.

«Макс умеет выжимать невероятную мощь из машины. Мы увидели это на примере Юки Цуноды и Лиама Лоусона. Но это и огромная командная работа.

Макс обрёл то качество, ту способность, ауру, которыми обладал Михаэль – способность объединить команду вокруг себя, возглавить её и вдохновить. Наличие людей, готовых пройти через огонь ради вас, имеет решающее значение. Теперь и у Макса есть что-то от Михаэля», — приводит слова Шумахера F1-Insider.

Материалы по теме Ральф Шумахер указал, что общего между его братом Михаэлем и Ферстаппеном

Ферстаппен получил награду за наибольшее количество поулов