Экс-пилот Ф-1: Норрис выйдет на пик ближе к 30 годам

Бывший гонщик Фомулы-1 британец Джонни Херберт высказался о победителе минувшего сезона соотечественнике Ландо Норрисе.

«Ландо один из величайших в Ф-1. Но станет ли он лучше? Я верю, что да. Ландо поздно раскрылся, думаю, что он достигнет пика ближе к 30 годам. Самое важное, что даёт опыт победы в чемпионате мира, это толчок на совершенно иной уровень психологии. Он станет сильнее. Ему всего 26 лет, а пик длится четыре-пять лет», — приводит слова Херберта издание GPblog.

Ранее Норрис рассказал, поддержка каких гонщиков помогла ему в борьбе за титул.

Материалы по теме Норрис рассказал, поддержка каких гонщиков помогла ему в борьбе за титул

Норрис впервые посетил базу «Макларена» в качестве чемпиона мира