Вильнёв: мы не знаем, что такое «правило папайи». Это просто связано с цветом машины

Чемпион мира канадец Жак Вильнёв высказался об отношении «Макларена» к борьбе между своими гонщиками, британцем Ландо Норрисом и австралийцем Оскаром Пиастри, вызвавшей множество споров в минувшем сезоне.

«Извлёк ли «Макларен» выгоду из «правила папайи?» Мы не знаем, что такое «правило папайи». Это просто фраза, связанная с цветом машины. В конечном итоге в каждой команде есть правила, согласно которым напарники не должны сталкиваться», — приводит слова Вильнёва издание GPblog.

Ранее Вильнёв объяснил, почему Пиастри упустил чемпионство в Формуле-1.

Вильнёв объяснил, почему Пиастри упустил чемпионство в Формуле-1

Норрис впервые посетил базу «Макларена» в качестве чемпиона мира

