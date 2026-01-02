«Нужно больше мощности». Швейцарский экипаж — о «Ниве» перед стартом «Дакара»-2026

Швейцарский экипаж, состоящий из Сладьяна Милича и Марселя Адельман, представляющие команду Oasis Rally Team и выступающие на машине Niva Sport, высказались о российском автомобиле.

— Вопрос, насколько сейчас легко достать запчасти на Lada Niva и обслуживать её?

— На самом деле, я бы сказал, это очень просто. В Германии доступно много запчастей, и мы заказываем всё из Германии, так что сейчас вообще нет никакой проблемы заказать что угодно для Lada Niva. Да, всё отлично.

— Следующий вопрос: что вам нравится в Lada Niva и что не нравится? Есть ли такие вещи, глядя на которые вы задаётесь вопросом, как вообще российские инженеры могли так это спроектировать?

— Если посмотреть, вот тут у нас в маленьком сервисном парке, Lada Niva — это довольно юркая, маленькая машина. Она очень лёгкая и проста в управлении. Думаю, это одна из таких андердог-машин. Люди склонны её недооценивать. И это мне как раз в ней и нравится, потому что на самом деле это очень живучий маленький автомобиль. Он понемногу, ползком, но проходит по любому рельефу. Мне нравится использовать этот статус «андердог» и показывать «большим парням», на что способна эта маленькая штука.

А вот что нам не нравится — нужно больше мощности двигателя. Намного больше мощности. Так что если там, где-то, есть кто-то, кто может нам помочь, особенно какие‑нибудь специалисты в Европе, доработать наш двигатель, мы будем очень рады.

— Следующий вопрос: вы поддерживаете контакт с российскими болельщиками или с заводом АвтоВАЗ?

— Да, я всё ещё на связи с АвтоВАЗом, с Lada Sport, и с Lada мы периодически переписываемся в мессенджере. Я позже отправлю им апдейт, также инженеру новой Lada Niva, так что контакт с заводом у нас до сих пор есть, это очень ценю. И с фанатами тоже иногда общаемся — через соцсети или в личных сообщениях в «Телеграме». Так что да, мы на связи и очень рады оставаться частью этого пути маленькой Lada и продолжать эту красивую историю на Дакаре.

— И какой вопрос вы бы сами хотели задать владельцам Niva?

— Два конкретных вопроса. Первый: когда вы ездите в ралли или вообще, с термостатом — вы его вынимаете или нет? Это первый вопрос. И второй — какая у вас блокировка заднего дифференциала? Было бы интересно узнать, какой у вас опыт и что вы посоветуете, может быть, для песка, для больших дюн, — приводит слова Адельманна телеграм-канал Cross-Country Rally.