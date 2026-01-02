Скидки
«Неогранённый алмаз, как и Хаджар». Директор «Рейсинг Буллз» — об Арвиде Линдбладе

«Неогранённый алмаз, как и Хаджар». Директор «Рейсинг Буллз» — об Арвиде Линдбладе
Исполнительный директор команды Формулы-1 «Рейсинг Буллз» Питер Байер высказался о новичке команды Арвиде Линдбладе.

«Он такой же неогранённый алмаз, как и Исак. Мы видим схожую скорость от природы, умственные способности к анализу и пониманию. Он был со мной в Катаре. Во время гонки Арвид сидел рядом со мной. Честно говоря, я был глубоко впечатлён тем, как он постоянно предвосхищал происходящее. Линдблад был очень спокоен, очень сосредоточен, очень остр. У него есть всё необходимое.

Он из тех, кто может быстро адаптироваться к трассе, даже если не знает её, у него фантастическая гоночная скорость. Мы все с большим нетерпением ждём работы с ним, чтобы взять этот неогранённый алмаз, отполировать его, к концу сезона у нас будет ещё одна жемчужина в короне», — приводит слова Байера RacingNews365.

