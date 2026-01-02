Оскар Пиастри установил антирекорд Формулы-1 в сезоне-2025

24-летний австралийский гонщик Оскар Пиастри, представляющий команду «Макларен», по итогам сезона-2025 установил антирекорд Формулы-1.

Оскар стал первым пилотом «Королевских гонок», который был лидером личного зачёта на протяжении 15 Гран-при, но так и не завоевал титул.

Пиастри вышел на первое место после своей победы на пятом этапе — Гран-при Саудовской Аравии. Лидерство австралийский гонщик потерял после Гран-при Мексики (20-й этап), на котором занял пятое место, а его напарник Ландо Норрис победил и вышел в лидеры.

Норрис по итогам финального этапа в Абу-Даби стал чемпионом, финишировав на третьем месте.