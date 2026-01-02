Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Оскар Пиастри установил антирекорд Формулы-1 в сезоне-2025

Оскар Пиастри установил антирекорд Формулы-1 в сезоне-2025
Комментарии

24-летний австралийский гонщик Оскар Пиастри, представляющий команду «Макларен», по итогам сезона-2025 установил антирекорд Формулы-1.

Оскар стал первым пилотом «Королевских гонок», который был лидером личного зачёта на протяжении 15 Гран-при, но так и не завоевал титул.

Пиастри вышел на первое место после своей победы на пятом этапе — Гран-при Саудовской Аравии. Лидерство австралийский гонщик потерял после Гран-при Мексики (20-й этап), на котором занял пятое место, а его напарник Ландо Норрис победил и вышел в лидеры.

Норрис по итогам финального этапа в Абу-Даби стал чемпионом, финишировав на третьем месте.

Материалы по теме
Лучшие пилоты поколения: рейтинг гонщиков Формулы-1 за последние четыре года
Лучшие пилоты поколения: рейтинг гонщиков Формулы-1 за последние четыре года
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android