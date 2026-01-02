Скидки
«Максимум, чего можем достичь». Байер — о шестом месте «РБ» в Кубке конструкторов

Исполнительный директор команды Формулы-1 «Рейсинг Буллз» Питер Байер прокомментировал шестое место коллектива в Кубке конструкторов в сезоне-2025.

«Это была наша цель. Шестое место, вероятно, максимум, чего мы можем достичь как команда с имеющейся у нас структурой, объектами, коллективом и одновременно с нашей миссией быть инкубатором талантов, продвигая молодых гонщиков.

Так что это результат, которым мы довольны, акционеры довольны. Каждый член команды работал на этот результат, выжимая последние силы, чтобы обеспечить его», — приводит слова Байера издание RacingNews365.

Ранее Байер оценил новичка команды Арвида Линдблада.

