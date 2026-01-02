«Кадиллак» анонсировал объявление на 5 января перед дебютом в Формуле-1

Новая команда Формулы-1 «Кадиллак», которая дебютирует в чемпионате в 2026 году, постом в социальных сетях анонсировала объявление на 5 января.

Фото: Cadillac Formula 1 Team

Команда опубликовала изображение кошачьего глаза, сопроводив его подписью: «Размышления о будущем». В левом нижнем углу глаза видно число 24 и логотип «Кадиллак», а внизу изображения стоит дата — 5 января.

Фото: Cadillac Formula 1 Team

Тайминг и число 24 намекают, что команда может представить в своей структуре китайского пилота Гуаньюя Чжоу, который использует этот номер и только что расстался с командой «Феррари». Поклонники в комментариях предполагают, что Чжоу может занять одну из резервных ролей в американской команде.