Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Кадиллак» анонсировал объявление на 5 января перед дебютом в Формуле-1

«Кадиллак» анонсировал объявление на 5 января перед дебютом в Формуле-1
Комментарии

Новая команда Формулы-1 «Кадиллак», которая дебютирует в чемпионате в 2026 году, постом в социальных сетях анонсировала объявление на 5 января.

Фото: Cadillac Formula 1 Team

Команда опубликовала изображение кошачьего глаза, сопроводив его подписью: «Размышления о будущем». В левом нижнем углу глаза видно число 24 и логотип «Кадиллак», а внизу изображения стоит дата — 5 января.

Фото: Cadillac Formula 1 Team

Тайминг и число 24 намекают, что команда может представить в своей структуре китайского пилота Гуаньюя Чжоу, который использует этот номер и только что расстался с командой «Феррари». Поклонники в комментариях предполагают, что Чжоу может занять одну из резервных ролей в американской команде.

Материалы по теме
Официально
Гуаньюй Чжоу завершил сотрудничество с «Феррари» в качестве резервного гонщика
Гуаньюй Чжоу показал рождественское фото с котом
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android