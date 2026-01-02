«Мы получили верблюдицу». Симондс — о двигателях на сезон 2026 года

Бывший технический директор Формулы-1 Пэт Симондс раскритиковал процесс разработки новых правил для силовых установок 2026 года, заявив, что чрезмерные уступки командам и «комитетный подход» ФИА привели к компромиссному и неидеальному регламенту.

«Было немного разочаровывающе, что руководство Формулы-1 всё меньше и меньше участвовало в разработке правил, в основном этим занималась ФИА, и такие вещи, как силовая установка 2026 года, не соответствовали моим ожиданиям.

Когда мы разрабатывали машину 2022 года, прислушивались к мнению команд, но принимали решения жёстко. Мы сказали: «Хорошо, мы вас слушаем, но на самом деле мы будем делать так». Учли некоторые из их предложений.

В отношении силовой установки 2026 года ФИА заявила, что хочет больше вовлечь производителей. К сожалению, думаю, что это похоже на то, как если бы вы поручили комитету спроектировать скаковую лошадь, а в результате получили верблюда. Итак, из-за такого очень демократического подхода, в одном из тех случаев, когда демократия не приносит пользы, получили эту верблюдицу. В результате получили силовую установку, которая скудна на энергию. Ладно, есть способы обойти это, но они не очень хорошие», — приводит слова Симондса издание RaceFans.

Он напомнил, что одной из целей было упрощение двигателей и привлечение новых производителей за счёт удаления сложного и дорогого элемента MGU-H. Чтобы компенсировать потерю этого источника энергии, предлагалось внедрить рекуперацию энергии с передней оси. Однако, по словам Симондса, это предложение было заблокировано из-за возражений одной команды и недопонимания со стороны тогдашнего президента ФИА Жана Тодта.