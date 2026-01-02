Линдблад: нахожусь в несколько ином положении, чем многие новички Ф-1

Единственный новичок стартовой решётки сезона-2026 Арвид Линдблад заявил, что оказался в иной ситуации по сравнению с другими дебютантами Формулы-1 последних лет и не задумывается о сравнении с напарником по команде.

«Не задумывался об этом, не думаю о своём напарнике. Это тот человек, с которым тебя сравнивают. Если же говорить реалистично, что касается подготовки, нахожусь в немного ином положении, чем многие другие ребята, которые прошли через это.

Да, я готов, но три года назад ещё занимался картингом. Прошёл по одному году в каждой серии, так что с этой точки зрения всё произошло очень быстро. Реально будет так много нового, так много вещей, которым я должен буду научиться, чтобы достичь вершин. Всё, о чём думаю, — это выжать из себя максимум, поставить себя в наилучшее положение, а там посмотрим, что будет.

В следующем году будет так много неизвестного, бессмысленно говорить: «Хочу быть лучше того или этого парня». Я просто сосредоточен на себе, усердно работаю и готовлюсь как можно лучше к началу года», — приводит слова Линдблада издание RacingNews365.