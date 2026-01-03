«Были дискуссии, какое влияние я оказал». Мекис — о «Ред Булл» в сезоне-2025

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Лоран Мекис высказался о своей роли в сезоне-2025.

«У нас были дискуссии о том, какое влияние, как я считал, оказал. Когда я говорил вам, что это влияние было нулевым, то так и думал, и до сих пор так думаю. Мы хотим заниматься только чистыми гонками, и всё, что мы сделали вместе, — это сконцентрировались на гонках. Вот и всё.

Задача — защитить коллектив таким образом, чтобы они могли сосредоточиться на том, в чём они так хороши, — на технических дискуссиях, лёгких и сложных. Но делать это в среде, где можно вести трудные разговоры, потому что всё, чего мы пытаемся достичь, — это сделать машину быстрее. Так что огромная заслуга принадлежит команде за то, что было достигнуто в этом году, потому что такого масштаба возвращение не наблюдалось очень давно», — приводит слова Мекиса издание RacingNews365.