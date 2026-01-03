«Образ гораздо хуже, чем реальность». Гоночный инженер «Феррари» — о проблемах Хэмилтона

Главный гоночный инженер команды Формулы-1 «Феррари» Маттео Тоньиналли высказался о критике в адрес коллектива из-за проблем с адаптацией семикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона.

«Я уверен, вы все понимаете, что смена гонщика для команды, а для гонщика смена команды, особенно для такого пилота, как Льюис, который провёл 12 лет в одной команде и обладает определённым уровнем опыта, — это очень сложно для всех. Это касается как гонщика, так и команды, потому что каждая команда работает немного по-своему. Ты привыкаешь к определённым людям. Ты привыкаешь делать вещи определённым образом.

Затем, если рассматривать это в контексте, а также тот факт, что Льюис привык выигрывать чемпионаты, а мы не достигли цели в виде борьбы за титул, то из-за этого возникает разочарование, и это создаёт определённую ситуацию. То, что вы видите снаружи, хуже, чем то, что есть [внутри]. Отношения с Льюисом, то, что мы выстраиваем с ним, чрезвычайно позитивны.

Повторюсь, если взглянуть в контексте: он провёл 12 лет в одной команде, с одними и теми же людьми, а через 10 месяцев у нас уже образовалась очень, очень прочная связь с ним. Тем не менее разочарование и результаты создали этот образ нас, «Феррари», который, я уверен, гораздо, гораздо хуже, чем реальность. Почему он испытывает трудности? Отчасти из-за разочарования, а отчасти нам нужно время, чтобы адаптироваться друг к другу. Возможно, и команда, и Льюис недооценили это в начале [сезона]», — приводит слова Тоньиналли RacingNews365.