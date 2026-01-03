«Огонь в сердцах направлен не против коллег». Мекис — о сплочённости «Ред Булл»

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Лоран Мекис высказался о взаимоотношениях внутри австрийского коллектива.

«Я считаю, что коллектив очень сплочён и в нём царит потрясающая атмосфера. У нас бывают непростые моменты. У нас бывают сложные разговоры, потому что не всё делится на чёрное и белое. У нас нет ответа на все вопросы. Но вы видите, что огонь в сердцах наших сотрудников направлен не против коллег — это огонь, который заставляет машину становиться быстрее», — приводит слова Мекиса издание RacingNews365.

В сезоне-2025 «Ред Булл» занял третье место в Кубке конструкторов, набрав 451 очко.