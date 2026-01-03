Скидки
Тоньиналли: дайте Хэмилтону машину, которая может давать результаты, и вы их получите

Тоньиналли: дайте Хэмилтону машину, которая может давать результаты, и вы их получите
Комментарии

Главный гоночный инженер команды Формулы-1 «Феррари» Маттео Тоньиналли высказался о семикратном чемпионе «Королевских гонок» Льюисе Хэмилтоне, который с 2025 года выступает за итальянцев.

«Станут ли отношения лучше? Я уверен. Как я уже говорил, не думаю, что отношения настолько плохи, как вы все считаете, но уверен, что со временем они улучшатся. Результаты, конечно, являются лучшей помощью. Дайте ему машину, которая может показывать результаты, и вы их получите. Это фундаментально. Мы — гонщики, он — гонщик, поэтому разочарование при поражении огромно», — приводит слова Тоньиналли RacingNews365.

