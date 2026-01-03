Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Валттери Боттас показал, как готовится к возвращению в Ф-1

Валттери Боттас показал, как готовится к возвращению в Ф-1
Комментарии

Вице-чемпион Формулы-1, пилот «Кадиллака» финский ветеран Валттери Боттас продолжает готовиться к возвращению в престижнейшую гоночную серию мира.

«Подготовка», — написал Боттас в социальной сети X (ранее Twitter), опубликовав видео с тренировки.

Напомним, в сезоне-2024 Боттас выступал за «Кик-Заубер» и по его окончании остался без контракта, проведя 2025 год в качестве резервиста «Мерседеса». В 2026 году напарником Боттаса в «Кадиллаке» станет другой вице-чемпион – мексиканец Серхио Перес.

Ранее «Кадиллак» анонсировал объявление на 5 января перед дебютом в Формуле-1.

Материалы по теме
Фото
«Кадиллак» анонсировал объявление на 5 января перед дебютом в Формуле-1

«Мерседес» выкинул Валттери Боттаса в мусорку в Абу-Даби

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android