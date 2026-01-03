Валттери Боттас показал, как готовится к возвращению в Ф-1

Вице-чемпион Формулы-1, пилот «Кадиллака» финский ветеран Валттери Боттас продолжает готовиться к возвращению в престижнейшую гоночную серию мира.

«Подготовка», — написал Боттас в социальной сети X (ранее Twitter), опубликовав видео с тренировки.

Напомним, в сезоне-2024 Боттас выступал за «Кик-Заубер» и по его окончании остался без контракта, проведя 2025 год в качестве резервиста «Мерседеса». В 2026 году напарником Боттаса в «Кадиллаке» станет другой вице-чемпион – мексиканец Серхио Перес.

Ранее «Кадиллак» анонсировал объявление на 5 января перед дебютом в Формуле-1.

