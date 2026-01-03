Скидки
«Феррари» и «Мерседес» поздравили Михаэля Шумахера с 57-летием

Команды Формулы-1 «Феррари» и «Мерседес» поздравили с 57-летием своего бывшего пилота и семикратного чемпиона мира немца Михаэля Шумахера.

«С днём рождения, Михаэль. Настоящая икона Ф-1 и важная часть нашей истории», — говорится в сообщении пресс-службы «Мерседеса» в социальных сетях.

«День, когда родилась легенда», — говорится в сообщении пресс-службы «Феррари».

Михаэль Шумахер дебютировал в Формуле-1 в 1991 году за команду «Джордан». В 1994-м впервые стал чемпионом мира. Впоследствии становился победителем сезона в 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 и 2004 годах. Всего на его счету 91 победа в Гран-при и 155 подиумов.

