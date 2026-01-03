Оливер Берман возглавил рейтинг пилотов Ф-1 по числу обгонов в 2025 году

Представлен рейтинг пилотов Формулы-1 по числу обгонов в 2025 году. Лидером списка стал пилота «Хааса» британец Оливер Берман.
Оливер Берман («Хаас») – 128;
Алекс Албон («Уильямс») – 118;
Лэнс Стролл («Астон Мартин») – 109;
Льюис Хэмилтон («Феррари») – 107;
Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») – 106;
Эстебан Окон («Хаас») – 105;
Карлос Сайнс («Уильямс») — 100;
Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 97;
Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 94;
Юки Цунода («Ред Булл») – 92;
Габриэл Бортолето («Альпин») – 89;
Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») – 82;
Пьер Гасли («Альпин») – 82;
Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 75;
Исак Хаджар («Рейcинг Буллз») – 72;
Шарль Леклер («Феррари») – 70;
Джордж Расселл («Мерседес») – 66;
Ландо Норрис («Макларен») – 64;
Оскар Пиастри («Макларен») – 56;
Франко Колапинто («Альпин») – 37;
Джек Дуэн («Альпин») – 23.