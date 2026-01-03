Оливер Берман возглавил рейтинг пилотов Ф-1 по числу обгонов в 2025 году

Представлен рейтинг пилотов Формулы-1 по числу обгонов в 2025 году. Лидером списка стал пилота «Хааса» британец Оливер Берман.

Оливер Берман («Хаас») – 128;

Алекс Албон («Уильямс») – 118;

Лэнс Стролл («Астон Мартин») – 109;

Льюис Хэмилтон («Феррари») – 107;

Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») – 106;

Эстебан Окон («Хаас») – 105;

Карлос Сайнс («Уильямс») — 100;

Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 97;

Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 94;

Юки Цунода («Ред Булл») – 92;

Габриэл Бортолето («Альпин») – 89;

Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») – 82;

Пьер Гасли («Альпин») – 82;

Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 75;

Исак Хаджар («Рейcинг Буллз») – 72;

Шарль Леклер («Феррари») – 70;

Джордж Расселл («Мерседес») – 66;

Ландо Норрис («Макларен») – 64;

Оскар Пиастри («Макларен») – 56;

Франко Колапинто («Альпин») – 37;

Джек Дуэн («Альпин») – 23.