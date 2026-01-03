Скидки
Главная Авто Новости

Логан Сарджент примет участие в гонке «24 часа Дейтоны»

Логан Сарджент примет участие в гонке «24 часа Дейтоны»
Американский гонщик, экс-пилот «Уильямса» в Формуле-1 Логан Сарджент, примет участие в гонке «24 часа Дейтоны» в составе команды Era Motorsport. Об этом сообщает Motorsport.

Как информирует источник, Сарджент будет выступать в одном экипаже с Фердинандом Габсбургом и Навином Рао.

Это трио вместе с ещё одним не названным пилотом, получившим серебряный рейтинг ФИА, станет управлять автомобилем Oreca 07 LMP2 под номером 18 на предстоящей классической гонке на выносливость.

«Я очень рад принять участие в своей первой в жизни гонке «24 часа Дайтоны» с командой Era, что станет началом сезона 2026 года. Это гонка, в которой я всегда хотел участвовать, с учётом того, как близко она находится к моему дому. Будет здорово познакомиться со своими товарищами по команде и приложить все усилия, чтобы победить», — подчеркнул Сарджент.

