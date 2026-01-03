Скидки
Шовлин рассказал о прогрессе Антонелли в 2025 году

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин высказался о прогрессе Андреа Кими Антонелли в сезоне-2025.

«Мы ожидали, что длинные отрезки будут даваться ему труднее всего. Но он сразу же показал сильный темп. Гораздо больше времени ушло на работу над темпом на быстром круге. Ему нужно было научиться доверять шинам и работать с их температурой. Это было важно. Сейчас он намного лучше понимает особенности гоночного уикенда. Он всегда был способен хорошо описать поведение машины, что является очень важной частью.

Он создаёт свою базу данных, когда вносит изменения в настройки. Ключевой момент заключается в том, чтобы научиться понимать, как сильно нужно атаковать, чтобы не переборщить. Венгрия — это пример, где он перестарался. Ближе к концу года, когда результаты стали лучше, он порой мог переатаковать в третьем сегменте после сильных первого и второго. Некоторые детали пилоты с большим опытом освоили не без труда. Что здорово в случае с Кими, так это то, что, как только он чему-то научился, это надолго остается в его памяти. Он не повторяет свои ошибки, так что мы движемся в верном направлении», – приводит слова Шовлина Motorsport.

