«Вспоминаю со смехом». Пиастри — о своём контракте с «Альпин»

Австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри поделился воспоминаниями о ситуации вокруг его контракта с «Альпин» в 2022 году.

«Я понимал, что это будет громкая история. У меня были причины так поступить. Нельзя сказать, что я просто пытался заявить, что не буду выступать в гонках в составе «Альпин». Однако сейчас я вспоминаю об этой истории со смехом.

Но, конечно, в тот момент всё было не смешно. Дело дошло до совета по признанию контрактов и решилось в мою пользу, однако ситуация была напряжённой», — приводит слова Оскара Пиастри Motorsport.

Напомним, Пиастри отказался выступать за «Альпин» в 2023 году, написав об этом пост в соцсетях.