Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Участник «Дакара» пнул автомобиль после переворота на прологе

Участник «Дакара» пнул автомобиль после переворота на прологе
Комментарии

Экипаж PS Laser Racing в составе Даниэля Шрёдера и Генри Кёне, выступавший на автомобиле WCT Amarok в категории Ultimate, досрочно завершил участие в ралли-рейде «Дакар»-2026 из-за аварии на прологе. Один из пилотов пнул автомобиль после переворота.

Фото: Скриншот из видео на канале Cross-Country Rally

Фото: Скриншот из видео на канале Cross-Country Rally

Окончательной причиной схода стала не сама авария, а решение спортивных комиссаров.

«К сожалению, ФИА не одобрила повторное участие в гонке. Таким образом, Даниэль Шрёдер и Генри Кёне выбывают из гонки. Обновления будут позже», — приводит заявление команды обозреватель Джунаид Самодиен в своём аккаунте в социальной сети Х.

Пролог является в некотором роде квалификацией к марафону. По его итогам первая десятка пилотов выбирает свои стартовые места на следующий день. Начинает выбор тот, кто оказался быстрейшим.

Материалы по теме
Главные интриги нового «Дакара»: как выступят наши и есть ли шанс у Лёба?
Главные интриги нового «Дакара»: как выступят наши и есть ли шанс у Лёба?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android