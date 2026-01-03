Участник «Дакара» пнул автомобиль после переворота на прологе

Экипаж PS Laser Racing в составе Даниэля Шрёдера и Генри Кёне, выступавший на автомобиле WCT Amarok в категории Ultimate, досрочно завершил участие в ралли-рейде «Дакар»-2026 из-за аварии на прологе. Один из пилотов пнул автомобиль после переворота.

Фото: Скриншот из видео на канале Cross-Country Rally

Окончательной причиной схода стала не сама авария, а решение спортивных комиссаров.

«К сожалению, ФИА не одобрила повторное участие в гонке. Таким образом, Даниэль Шрёдер и Генри Кёне выбывают из гонки. Обновления будут позже», — приводит заявление команды обозреватель Джунаид Самодиен в своём аккаунте в социальной сети Х.

Пролог является в некотором роде квалификацией к марафону. По его итогам первая десятка пилотов выбирает свои стартовые места на следующий день. Начинает выбор тот, кто оказался быстрейшим.