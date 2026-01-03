Скидки
Болид, на котором Шумахер одержал первую победу в Ф-1, выставят на продажу за € 8,5 млн

Болид, на котором Шумахер одержал первую победу в Ф-1, выставят на продажу за € 8,5 млн
Аукционный дом Broad Arrows в конце января выставит на открытые торги болид Формулы-1. Это шасси с номером 05 команды Benetton-Ford сезона 1992 года, на котором Михаэль Шумахер одержал свою первую победу в карьере. Оценочная стоимость автомобиля превышает € 8,5 млн.

Фото: Broad Arrow Auctions

Именно за рулём этого болида семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер выиграл Гран-при Бельгии 1992 года на трассе «Спа-Франкоршам». Всего на этой машине немец участвовал в пяти этапах сезона-1992, также заняв на ней второе место на Гран-при Канады.

«Я действительно не могу это описать. Всю неделю я чувствовал себя довольно хорошо, и, когда сегодня был в моторхоуме, подумал, что могу выиграть эту гонку. Я должен поблагодарить команду… и посвятить эту победу немецким болельщикам», — приводит слова Шумахера после той победы сайт аукционного дома.

После ухода «Бенеттона» из спорта машина хранилась в коллекции Renault Classic, а затем была полностью отреставрирована до рабочего состояния.

