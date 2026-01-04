Бывший пилот Ф-1 показал архивное фото, на котором учит Шумахера лунной походке

Бывший пилот Формулы-1 Хайнц-Харальд Френтцен опубликовал в социальной сети X архивное фото, сделанное более 30 лет назад. На снимке запечатлён молодой Михаэль Шумахер, которому Френтцен пытается продемонстрировать лунную походку.

Фото: Из личного архива Хайнц-Харальда Френтцена

«Пытаюсь показать Михаэлю лунную походку, зима-1989/1990. Фотография сделана Карлом Вендлингером на Лансароте, тренировочный лагерь. С наилучшими пожеланиями, Михаэль Шумахер!» — написал Хайнц-Харальд в своём аккаунте в социальной сети Х, сопровождая публикацию хештегом «С днём рождения, Михаэль».

Напомним, Михаэль Шумахер, семикратный чемпион мира Формулы-1, отметил свой день рождения 3 января. Легендарный немецкий гонщик дебютировал в «Королевских гонках» в 1991 году, а свою первую победу одержал в 1992-м за рулём «Бенеттона».