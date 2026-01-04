Скидки
Видео: лишившийся ног многократный победитель «Дакара» показал, как работает штурманом

49-летний французский штурман ралли-рейдов и четырёхкратный победитель «Дакара» Матьё Бомель, лишившийся ног в 2025 году, показал, как адаптировался к ношению протезов, чтобы выступить в «Дакаре»-2026.

Бомель в видеоролике объяснил, что при посадке в машину снимает протез с правой ноги и располагает его рядом, выполняя функции штурмана только с одним надетым протезом.

Ноги французский штурман потерял после тяжёлой аварии в Монако на городской трассе, когда вышел помочь попавшему в аварию участнику ралли. Бомель был сбит 73-летней женщиной на «Рено Клио», получив переломы обеих ног.

Матьё вместе с Нассером Аль-Аттией четырежды выигрывал главный ралли-марафон планеты. Также на их счету три победы в чемпионате мира ФИА по ралли-рейдам и два чемпионства в WRC2.

«Дакар»-2026 начался 3 января с пролога, а закончится марафон 17 января.

