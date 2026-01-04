Скидки
Видео: Макс и Лили Ферстаппен играют на берегу моря

Келли Пике, являющаяся возлюбленной 28-летнего гонщика, четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена, выложила в социальных сетях видеоролик, на котором нидерландец проводит время с их дочерью Лили на берегу моря.

У пары двое детей — старшая дочь Пенелопа, которую Келли родила в браке с российским гонщиком Даниилом Квятом, и Лили Ферстаппен, появившаяся на свет 1 мая 2025 года.

Келли, являющаяся дочерью легендарного бразильского гонщика и трёхкратного чемпиона Формулы-1 Нельсона Пике, находится в отношениях с нидерландским пилотом с 2020 года, а проживает пара на побережье Средиземного моря в Монако.

