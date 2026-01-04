Скидки
Расселл: команда, подобная той, что была у «Мерседеса» с Хэмилтоном и Боттасом, идеальна

Расселл: команда, подобная той, что была у «Мерседеса» с Хэмилтоном и Боттасом, идеальна
Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл, выступающий за команду «Мерседес», высказался о возможности выступить с 28-летним нидерландским пилотом и четырёхкратным чемпионом «Королевских гонок» Максом Ферстаппеном.

«С какой стороны ни посмотри, когда лучшие пилоты сражаются бок о бок, рано или поздно противостояние неизбежно. Но команда, подобная той, что была у «Мерседеса» с Льюисом [Хэмилтоном] и Валттери [Боттасом], идеальна», — приводит слова Расселла издание Auto Motor und Sport.

Расселл выступает за немецкую команду с 2022 года. В нынешнем сезоне он набрал 319 очков и занял четвёртое место в личном зачёте.

