Расселл: команда, подобная той, что была у «Мерседеса» с Хэмилтоном и Боттасом, идеальна

Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл, выступающий за команду «Мерседес», высказался о возможности выступить с 28-летним нидерландским пилотом и четырёхкратным чемпионом «Королевских гонок» Максом Ферстаппеном.

«С какой стороны ни посмотри, когда лучшие пилоты сражаются бок о бок, рано или поздно противостояние неизбежно. Но команда, подобная той, что была у «Мерседеса» с Льюисом [Хэмилтоном] и Валттери [Боттасом], идеальна», — приводит слова Расселла издание Auto Motor und Sport.

Расселл выступает за немецкую команду с 2022 года. В нынешнем сезоне он набрал 319 очков и занял четвёртое место в личном зачёте.