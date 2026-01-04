Алонсо замечен на спорткаре «Мерседес», модификация которого участвовала в Ле-Мане

44-летний испанский гонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, выступающий за команду «Астон Мартин», появился в Монако за рулём редкого спорткара Mercedes-Benz CLK GTR.

С 1997 по 2002 год было выпущено всего 26 дорожных экземпляров, часть из которых перепродаётся до сих пор за $ 10+ млн, о чём сообщили в RacingNews365.

Машина, на которой приехал Фернандо, обладает номером 1414, а именно под номером 14 испанец выступает в «Королевских гонках».

CLK GTR оснащался 6,9-литровым V12 двигателем мощностью более 600 л.с. Дорожная версия была выпущена ограниченным тиражом в 26 экземпляров (20 в кузове купе и шесть в кузове родстер).

Спорткар был модернизирован для участия в «24 часах Ле-Мана» и переименован в CLK LM в 1998 году.