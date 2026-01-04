Эдгар Кане — лучший мотоциклист на первом этапе «Дакара»-2026, Сандерс — 2-й, Брабек — 3-й

Завершается первый этап ралли-рейда «Дакар»-2026 в зачёте мотоциклов. Соревнования проходят в Саудовской Аравии. Лучший результат по итогам спецучастка продемонстрировал представитель 20-летний испанец Эдгар Кане (КТМ). Второе время показал победитель «Дакара»-2025 Дэниел Сандерс (KTM). Третий — Рики Брабек («Хонда»).

Изначально лучшим стал Росс Бранч из Ботсваны на мотоцикле «Хиро», но после финиша он откатился с первого на седьмое место.

«Дакар»-2025, мотоциклы. Девятый этап:

1. Эдгар Кане (КТМ) — 3:16:11.

2. Дэниел Сандерс (КТМ) +1:02.

3. Рики Брабек («Хонда») +1:32.

4. Тоша Шарейна («Хонда») +1:49.

5. Лусиано Бенавидес (КТМ) +3:47.

6. Игнасио Корнехо («Хиро») +3:59.

7. Росс Бранч («Хиро») +4.39.

8. Адриен ван Беверен («Хонда») +5.52.

9. Майкл Доэрти (КТМ) +8.58.

10. Скайлер Хоус («Хонда») +9.55.