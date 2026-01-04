Эдгар Кане — лучший мотоциклист на первом этапе «Дакара»-2026, Сандерс — 2-й, Брабек — 3-й

Завершается первый этап ралли-рейда «Дакар»-2026 в зачёте мотоциклов. Соревнования проходят в Саудовской Аравии. Лучший результат по итогам спецучастка продемонстрировал представитель 20-летний испанец Эдгар Кане (КТМ). Второе время показал победитель «Дакара»-2025 Дэниел Сандерс (KTM). Третий — Рики Брабек («Хонда»).
Изначально лучшим стал Росс Бранч из Ботсваны на мотоцикле «Хиро», но после финиша он откатился с первого на седьмое место.
«Дакар»-2025, мотоциклы. Девятый этап:
1. Эдгар Кане (КТМ) — 3:16:11.
2. Дэниел Сандерс (КТМ) +1:02.
3. Рики Брабек («Хонда») +1:32.
4. Тоша Шарейна («Хонда») +1:49.
5. Лусиано Бенавидес (КТМ) +3:47.
6. Игнасио Корнехо («Хиро») +3:59.
7. Росс Бранч («Хиро») +4.39.
8. Адриен ван Беверен («Хонда») +5.52.
9. Майкл Доэрти (КТМ) +8.58.
10. Скайлер Хоус («Хонда») +9.55.