Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Ред Булл» показали финальный облик трекового гиперкара, который создал Ньюи

В «Ред Булл» показали финальный облик трекового гиперкара, который создал Ньюи
Red Bull RB17
Комментарии

В подразделении Red Bull Advanced Technologies показали финальный облик трекового гиперкара RB17, который изначально проектировал Эдриан Ньюи. Автомобиль стал немного компактнее, получил дополнительные вентиляционные прорези, воздуховод на крыше и массивный плавник в задней части, а также светодиодные фары.

Red Bull RB17

Red Bull RB17

Фото: Скриншот видео Top Gear

Гиперкар Red Bull RB17 впервые был представлен публике в июле 2024 года на Фестивале скорости в Гудвуде. Автомобиль оснащается 4,5-литровым атмосферным двигателем Cosworth V10 мощностью 746 кВт (1014 л. с.), в паре с которым работает электромотор на 149 кВт (203 л. с.). Суммарная отдача силовой установки составляет 895 кВт (1217 л. с.).

Red Bull RB17

Red Bull RB17

Фото: Скриншот видео Top Gear

Как сообщал ранее Ньюи, по замыслу создателей RB17 должен показывать на кольцевой трассе темп, сравнимый с машинами Формулы-1. Сам инженер уже покинул «Ред Булл» и теперь работает в команде «Астон Мартин», однако продолжает консультировать Red Bull Advanced Technologies в контексте работы над гиперкаром.

Red Bull RB17

Red Bull RB17

Фото: Скриншот видео Top Gear

Производство RB17 должно начаться в 2026 году. В Red Bull Advanced Technologies планируют выпустить 50 таких автомобилей, цена — от £ 5 млн (около $ 6,7 млн). Гиперкар не сертифицирован для дорог общего пользования, однако в Lanzante пообещали выпустить дорожный экземпляр.

Подробнее о Red Bull RB17:
«Ред Булл» представил гиперкар величайшего инженера Ф-1 — как он выглядит и как создавали
Фото
«Ред Булл» представил гиперкар величайшего инженера Ф-1 — как он выглядит и как создавали
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android