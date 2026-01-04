В «Ред Булл» показали финальный облик трекового гиперкара, который создал Ньюи

В подразделении Red Bull Advanced Technologies показали финальный облик трекового гиперкара RB17, который изначально проектировал Эдриан Ньюи. Автомобиль стал немного компактнее, получил дополнительные вентиляционные прорези, воздуховод на крыше и массивный плавник в задней части, а также светодиодные фары.

Red Bull RB17 Фото: Скриншот видео Top Gear

Гиперкар Red Bull RB17 впервые был представлен публике в июле 2024 года на Фестивале скорости в Гудвуде. Автомобиль оснащается 4,5-литровым атмосферным двигателем Cosworth V10 мощностью 746 кВт (1014 л. с.), в паре с которым работает электромотор на 149 кВт (203 л. с.). Суммарная отдача силовой установки составляет 895 кВт (1217 л. с.).

Как сообщал ранее Ньюи, по замыслу создателей RB17 должен показывать на кольцевой трассе темп, сравнимый с машинами Формулы-1. Сам инженер уже покинул «Ред Булл» и теперь работает в команде «Астон Мартин», однако продолжает консультировать Red Bull Advanced Technologies в контексте работы над гиперкаром.

Производство RB17 должно начаться в 2026 году. В Red Bull Advanced Technologies планируют выпустить 50 таких автомобилей, цена — от £ 5 млн (около $ 6,7 млн). Гиперкар не сертифицирован для дорог общего пользования, однако в Lanzante пообещали выпустить дорожный экземпляр.