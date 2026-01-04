Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Ред Булл» исключил двух гонщиков из молодёжной программы — GPblog

«Ред Булл» исключил двух гонщиков из молодёжной программы — GPblog
Комментарии

Команда Формулы-1 «Ред Булл» исключила двух гонщиков из своей молодёжной программы, сообщает издание GPblog.

По информации ресурса, австрийский коллектив принял решение расстаться с 21-летним немцем Оливером Гёте и 21-летним Тимом Трамницем, также представляющим Германию.

Минувший сезон Гёте провёл в Формуле-2, по итогам сезона заняв 15-е место. В наступившем году немец представит команду «Према Рейсинг», также в Ф-2.

Трамниц провёл минувший сезон в Формуле-3, по итогам чемпионата заняв четвёртое место. На 2026 год он не получил место ни в Ф-3, ни в Ф-2 из-за отсутствия спонсорской поддержки.

Материалы по теме
Фото
В «Ред Булл» показали финальный облик трекового гиперкара, который создал Ньюи

Самые именитые команды Формулы-1

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android