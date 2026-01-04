«Ред Булл» исключил двух гонщиков из молодёжной программы — GPblog

Команда Формулы-1 «Ред Булл» исключила двух гонщиков из своей молодёжной программы, сообщает издание GPblog.

По информации ресурса, австрийский коллектив принял решение расстаться с 21-летним немцем Оливером Гёте и 21-летним Тимом Трамницем, также представляющим Германию.

Минувший сезон Гёте провёл в Формуле-2, по итогам сезона заняв 15-е место. В наступившем году немец представит команду «Према Рейсинг», также в Ф-2.

Трамниц провёл минувший сезон в Формуле-3, по итогам чемпионата заняв четвёртое место. На 2026 год он не получил место ни в Ф-3, ни в Ф-2 из-за отсутствия спонсорской поддержки.

