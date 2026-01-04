Скидки
10 лучших экипажей в зачёте внедорожников «Дакара» находятся в 3 минутах после 1-го этапа

Завершается первый этап ралли-рейда «Дакар-2026» в зачёте внедорожников, проходящего в Саудовской Аравии. Лучший результат показал Гийом Де Мевиус из команды X-Raid.

«Дакар»-2025, внедорожники. Первый этап:

1. Гийом Де Мевиус (X-Raid) – 3:07:49.
2. Нассер Аль-Аттия (Dacia Sandrider) +0:40.
3. Мартин Прокоп (Ford M-Sport) +1:27.
4. Марек Гочал (Toyota Gazoo Racing) +1:38.
5. Маттиас Экстрём (Ford M-Sport) +1:38.
6. Карлос Сайнс (Ford M-Sport) +1:54.
7. Гай Боттерилл (Toyota Gazoo Racing) +2:03.
8. Хоан Нани Рома (Ford M-Sport) +2:37.
9. Митчелл Гатри (Ford M-Sport) +2:50.
10. Себастьен Лёб (Dacia Sandrider) +3:01.

