10 лучших экипажей в зачёте внедорожников «Дакара» находятся в 3 минутах после 1-го этапа

Завершается первый этап ралли-рейда «Дакар-2026» в зачёте внедорожников, проходящего в Саудовской Аравии. Лучший результат показал Гийом Де Мевиус из команды X-Raid.

«Дакар»-2025, внедорожники. Первый этап:

1. Гийом Де Мевиус (X-Raid) – 3:07:49.

2. Нассер Аль-Аттия (Dacia Sandrider) +0:40.

3. Мартин Прокоп (Ford M-Sport) +1:27.

4. Марек Гочал (Toyota Gazoo Racing) +1:38.

5. Маттиас Экстрём (Ford M-Sport) +1:38.

6. Карлос Сайнс (Ford M-Sport) +1:54.

7. Гай Боттерилл (Toyota Gazoo Racing) +2:03.

8. Хоан Нани Рома (Ford M-Sport) +2:37.

9. Митчелл Гатри (Ford M-Sport) +2:50.

10. Себастьен Лёб (Dacia Sandrider) +3:01.