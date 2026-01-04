Исак Хаджар поделился ожиданиями от работы с «Ред Булл» в межсезонье

Новичок «Ред Булл» Исак Хаджар поделился ожиданиями от работы с командой перед дебютным сезоном в качестве её пилота.

«Чтобы попасть в «Ред Булл», мне пришлось выкладываться на полную. И поэтому я не обращал внимания на то, чем занимаются большие парни. Но теперь смещу свой фокус. Не могу дождаться поездки в Милтон-Кинс и возможности поработать с ребятами в январе и феврале. Это не будет прогулкой, но верю, что именно здесь могу добиться преимущества. Машина ещё не собрана, пока что есть только один вариант – симулятор. Впереди много работы. Могу позволить себе больше выходных, но какой в этом смысл?» — приводит слова Хаджара GPblog.