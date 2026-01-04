Скидки
Лопрайс возглавил зачёт грузовиков «Дакара» после первого этапа

Комментарии

Завершается первый этап ралли-рейда «Дакар»-2026 в зачёте внедорожников, проходящего в Саудовской Аравии. Лучший результат показал Алеш Лопрайс из команды Iveco.

«Дакар»-2026, грузовики. Первый этап:

1. Алеш Лопрайс (Iveco) – 3:42:15;
2. Митчел ван ден Бринк (MM Technology) +1:47;
3. Мартин Мацик (MM Technology) +7:19;
4. Вайдотас Зала (Iveco) +7:32;
5. Ричард де Грут (MM Technology) +11:23;
6. Мартин ван ден Бринк (MM Technology) +14:07;
7. Кай Хузинк (Renault) +15:17.

Ранее стали известны 10 лучших экипажей первого этапа в зачёте внедорожников.

