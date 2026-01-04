Лопрайс возглавил зачёт грузовиков «Дакара» после первого этапа

Завершается первый этап ралли-рейда «Дакар»-2026 в зачёте внедорожников, проходящего в Саудовской Аравии. Лучший результат показал Алеш Лопрайс из команды Iveco.

«Дакар»-2026, грузовики. Первый этап:

1. Алеш Лопрайс (Iveco) – 3:42:15;

2. Митчел ван ден Бринк (MM Technology) +1:47;

3. Мартин Мацик (MM Technology) +7:19;

4. Вайдотас Зала (Iveco) +7:32;

5. Ричард де Грут (MM Technology) +11:23;

6. Мартин ван ден Бринк (MM Technology) +14:07;

7. Кай Хузинк (Renault) +15:17.

Ранее стали известны 10 лучших экипажей первого этапа в зачёте внедорожников.

Материалы по теме 10 лучших экипажей в зачёте внедорожников «Дакара» находятся в 3 минутах после 1-го этапа

Безногий штурман объяснил, как работает с протезами на легендарном ралли-рейде «Дакар»