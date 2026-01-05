Одна из редчайших Ferrari выставлена на аукцион. Она может стать самой дорогой в истории

На аукцион Mecum, который пройдёт в Киссимми, штат Флорида, 17 января выставлена Ferrari 250 GTO 1962 года выпуска. Это самая дорогая модель в истории, и выставленный на торги экземпляр может уйти с молотка за рекордную стоимость.

Ferrari 250 GTO (3729GT) Фото: mecum.com

В Киссимми будет выставлена машина с серийным номером 3729GT. Её в июле 1962 года доставили британскому экс-пилоту Джону Кумбсу, который выставлял автомобиль в различных гонках. В 1962 году Грэм Хилл выступил на этой 250 GT на «Турист Трофи» в Гудвуде, а Рой Сальвадори пилотировал её на «Пеко Трофи» на трассе «Брэндс-Хэтч». Автомобилю дважды меняли двигатель, и в данный момент на нём установлен 3-литровый Tipo 168/62 V12 мощностью 300 л. с.

Ferrari 250 GTO (3729GT) Фото: mecum.com

Ferrari 250 GTO — омологационная дорожная модель гоночного спорткара, спроектированного в начале 1960-х для гонок GT по регламенту Группы 3. Она выпускалась с 1962 по 1964 год, и за это время в Ferrari собрали лишь 36 экземпляров, что делает 250 GTO — одной из самых редких моделей компании.

Ferrari 250 GTO (3729GT) Фото: mecum.com

Кроме того, 250 GTO — самая дорогая машина в истории Ferrari. Так, в ноябре 2023 года на RM Sotheby’s 250 GTO с серийным номером 3765LM была продана за рекордные для открытых торгов $ 51,7 млн. Ранее — в 2018 году — 250 GTO с серийным номером 4153GT в рамках частной покупки за $ 70,2 млн приобрёл исполнительный директор WeatherTech Дэвид Макнил. Таким образом, 4153GT остаётся самым дорогим автомобилем Ferrari в истории.

Интерьер Ferrari 250 GTO (3729GT) Фото: mecum.com

На Mecum не указана ожидаемая стоимость лота, однако эксперты не исключают, что итоговая стоимость выставленной Ferrari окажется выше $ 70 млн.