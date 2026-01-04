«Он просто отвалился». Швейцарский экипаж рассказал о проблемах с «Нивой»

Швейцарский гонщик Сладьян Милич, представляющий команду Oasis Rally Team и выступающий на машине Niva Sport, высказался о поломке автомобиля в первый день ралли «Дакар»-2026.

«Итак, сегодня первый день. Вчера был пролог, коротко подытожу. Пролог для нас прошёл очень хорошо, у нас вообще не было никаких проблем. Только с системой навигации Rapid Rally мы себя чувствуем не очень уверенно, и из‑за этого немного потеряли время. А вчера мы решили перейти из класса H1 в H4, самый быстрый класс. Почему? Не знаю, просто нам захотелось попробовать ехать немного быстрее на нашей Lada.

Мы понимаем, что в этом классе мы в роли андердога, но хотим выжать из ситуации максимум. Поэтому вчера пришлось кое‑что поменять, по регламенту ФИА всё подтвердили. Мы обсудили смену класса и с организаторами, все дали добро. Так что сегодня проехали первый день уже в H4, это было просто великолепно, потому что в начале дня мы стартовали в числе первых трёх машин. Очень красиво — стартовать ночью, в тишине раннего утра и видеть пустыню на рассвете. Совсем другие ощущения: утром никакого стресса, просто едешь и смотришь, как встаёт солнце, это было невероятно. Первые два допа прошли очень хорошо. На последнем у нас возникли проблемы с выхлопом — он просто отвалился, мы были слишком быстрыми. Но в целом очень довольны. Теперь нужно починить машину и подготовиться ко всему перед Ал-Уло.

Всё поменяли за два с половиной часа, силами пяти механиков. Так что никаких проблем», — приводит слова Милича телеграм-канал Cross-Country Rally.