В ФИА уверены в плотной борьбе в 2026 году

Директор ФИА по гонкам «формул» Николас Томбасис высказался о новом регламенте Формулы-1.

«Думаю, на начальном этапе основным фактором станет эффективность двигателя внутреннего сгорания. В чемпионате есть новые производители, изменился регламент – и этот момент какое-то время будет ключевым. Но считаем, что предложенные нами процедуры позволят постепенно сократить разницу. Да, возможно, в начале 2026 года разница между двигателями будет больше, чем была в 2025 году, но со временем она станет даже меньше, чем прежде. При этом есть и другие факторы: эффективность аэродинамики, уровень прижимной силы, которые тоже окажут влияние.

Думаю, интерес к гонкам определяется не разницей между самой быстрой и самой медленной машинами. Если одна или две команды поначалу столкнутся с проблемами, это не скажется на зрелищности борьбы, зависящей по большей части от разницы в скорости сильнейших команд, от тех, кто сражается за очки и победы. Между ними по-прежнему будет плотная борьба», — приводит слова Томбасиса официальный сайт Формулы-1.

«Вольф бы «Макларен» исключил». Попов — о клиентских командах в Ф-1 при новом регламенте
