Главная Авто Новости

Пилот американского «Кадиллака» Перес написал пост в поддержку Венесуэлы, а затем удалил

Комментарии

Мексиканский гонщик, новобранец американской команды Формулы-1 «Кадиллак» Серхио Перес опубликовал на своей странице в социальных сетях пост со словами поддержки народу Венесуэлы на фоне политической ситуации в стране.

«Братья и сёстры из Венесуэлы, посылаю вам тёплые и сердечные объятия. Вы являетесь примером того, что вера никогда не теряется! Мои молитвы с вами всеми! Свобода Венесуэле», — написал Перес на своей странице в социальных сетях.

Примечательно, что в настоящий момент этот пост на странице мексиканского гонщика удалён. О причинах удаления не сообщается.

Напомним, Перес возвращается в Формулу-1 после годичного перерыва.

