Глава отдела гоночной стратегии «РБ» перешёл в «Макларен» на пост спортивного директора

Бывший глава отдела гоночной стратегии команды Формулы-1 «Ред Булл» Уилл Кортни перешёл в команду «Макларен». Британский специалист займет пост спортивного директора в коллективе из Уокинга.

О переходе Кортни стало известно ещё в сентябре 2024 года, однако команда из Милтон-Кинс не отпустила его досрочно. Специалист оставался на своём посту на протяжении всего сезона-2025. Теперь его переход официально состоялся.

«После 22 лет в «Ред Булл», последние 15 из которых я занимал пост главы гоночной стратегии, с радостью сообщаю, что начинаю новый вызов, присоединяясь к команде «Макларен» в Формуле-1 в качестве спортивного директора. Огромное спасибо всем, с кем я работал в «Ред Булл». Приобрёл там много замечательных друзей и надеюсь ещё увидеть многих из вас в паддоке. Это были невероятные два с лишним 10-летия. Но теперь с нетерпением жду, когда освоюсь в новой роли и команде, постараюсь изо всех сил помочь «Макларену» продолжить его недавние успехи в ближайшие годы», — написал Уилл Кортни на своей странице в социальных сетях.

В «Макларене» Кортни будет подчиняться гоночному директору команды Рандипу Сингху. Ожидается, что на освободившуюся позицию главы гоночной стратегии в «Ред Булл» будет назначена главный стратег команды Ханна Шмитц.