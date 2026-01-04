Скидки
27-часовой штраф экипажу россиянина на «Дакаре» оказался ошибкой

27-часовой штраф, полученный экипажем с российским штурманом Алексеем Кузьмичём после первого этапа ралли-марафона «Дакар-2026», оказался технической ошибкой организаторов и был аннулирован.

Ранее стало известно, что экипаж под флагом ОАЭ (пилот — новозеландец Роб Найт, штурман — Алексей Кузьмич) получил штраф в 27 часов после финиша первого полноценного этапа вокруг Янбу. Такое наказание обычно выносится за серьёзные нарушения, такие как сознательная срезка маршрута.

«Очередная ошибка очередных айтишников, которые в гонках ничего не понимают, а циферки любят делать за большие бабки, как я обычно об этом говорю. По факту разобрались, всё нормально, слава богу, пенализацию отменили, так что всё в порядке», — заявил Кузьмич в подкасте в своём телеграм-канале «Записки гонщика».

Экипаж Найта и Кузьмича продолжает борьбу в общем зачёте ралли-марафона «Дакар-2026». Для новозеландского пилота Роба Найта эта гонка является дебютной.

