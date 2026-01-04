Скидки
Ральф Шумахер посоветовал Хэмилтону съездить в совместный отпуск с его гоночным инженером

Комментарии

Экс-пилот Формулы-1 Ральф Шумахер дал совет британскому гонщику «Феррари» Льюису Хэмилтону по улучшению рабочих отношений с его гоночным инженером Риккардо Адами. Немецкий специалист считает, что семикратному чемпиону мира и его инженеру стоит провести вместе отпуск.

«По сути, думаю, ему и его инженеру стоит съездить в отпуск вместе. Они просто не ладят. Это огромный недостаток», — приводит слова Ральфа Шумахера издание GPFans.

В сезоне-2025 взаимодействие Хэмилтона и Адами не раз попадало в поле внимания из-за напряжённых радиопереговоров. Несмотря на это, итальянские СМИ сообщают, что «Феррари» сохранит Адами на посту гоночного инженера Хэмилтона в 2026 году — в последнем сезоне по текущему контракту британца.

По данным итальянской прессы, Хэмилтон и Адами уже провели позитивный ужин, на котором обсудили пути улучшения совместной работы. Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр ранее заявлял, что команда анализирует окружение Хэмилтона, чтобы помочь ему показывать лучшие результаты в 2026 году.

